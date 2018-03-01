互娛中國(08081-HK)1.07億港元售3家附屬公司

互娛中國(08081-HK)公布，于2018年2月28日交易時段後，集團就出售及轉讓KwongKeiHoldingsLimited全部股權及股東貸款訂立臨時買賣協議A，代價為4000萬港元;(ii)就出售及轉讓WinDirectionLimited全部股權及股東貸款訂立臨時買賣協議B，代價為3400萬港元;及(iii)就出售及轉讓WingFuGroupLimited全部股權及股東貸款訂立臨時買賣協議C，代價為3300萬港元。

轉讓的3家公司均為公司附屬公司，主要從事投資控股業務。KwongKeiHoldingsLimited截至2017年12月31日止年度利潤淨額為183.8萬港元。WinDirectionLimited截至2017年12月31日止年度利潤淨額為203.6萬港元。WingFuGroupLimited截至2017年12月31日止年度利潤淨額為200.2萬港元。

集團目前擬將出售事項所得款項淨額用于償還有關該等交易于完成日期之尚未償還按揭貸款約為2800萬港元;集團日後的潛在收購或投資;及用作集團一般營運資金。

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