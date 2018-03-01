【復牌】雲頂香港(00678-HK)擬售NCLH股份預期收益2440萬美元

雲頂香港(00678-HK)公布，公司的一間全資附屬公司Star NCLC與NCLH、其他售股股東及包銷商訂立包銷協議，據此，Apollo Funds及Star NCLC及非共同地有條件同意向包銷商出售合共1950萬股NCLH股份，其中975萬股NCLH股份由Star NCLC予以出售，相當於全部已發行的NCLH股份約4.26%。

出售的代價乃由售股股東與包銷商於參考 NCLH 股份的成交價及市況後經公平磋商及投標方式而釐定。雲頂出售股份的總代價，扣除相關估計開支後，約為5.436億美元。出售將於八月份出售及十一月份出售後十二個月期間內完成。

預計集團因出售所得溢利約為2440萬美元，相當於自出售產生的預期淨銷售款項與雲頂出售股份於2017年12月31日的賬面價值兩者的差額。經考量上述提及於2018年1月1日已轉撥至保留盈利的累計公平值收益，出售的總所得溢利約為1.289億美元。在發售完成的同時，股份回購亦將會完成。因此，於發售及股份回購完成後，StarNCLC 所持有的 NCLH 股份百分比將由約5.64%降至約1.41%。

董事會認為發售乃集團變現部分其於 NCLH 的投資以獲取溢利及現金流入的良好機會。

股份今復牌。

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