伯明翰體育(02309-HK)中期蝕1.86億 隨時集資

伯明翰體育(02309-HK)公布，截至2017年12月31日止6個月虧損1.86億元(2016年度虧6138萬元)，每股虧損2.78仙。不派中期息。收益1.12億元，按年增加18.6%。

於2017年12月31日，集團之銀行結餘及現金約4980萬元，主要以港元、英鎊及人民幣計值。於2017年12月31日，集團之短期貸款約5220萬元，全部須於一年內償還。

管理層致力提升集團之財政實力為未來業務發展作好準備。集團已制定成本控制措施以監控日常營運及行政開支。管理層密切審慎地檢討集團之財務資源及繼續開拓外部融資及股權融資之機遇。公司將積極透過股集資活動以改善集團之流動資金及財務狀況。公司將密切監察市場形勢及於機會出現時及時採取行動。

公司亦探討有關改善整體財務狀況之措施。尤其是，公司不時與本集團之主要貸款人商討將大部份未償還貸款轉換為股權之可行性。公司相信，有關轉換可改善集團之整體資本負債情況，並加強公司之股本基礎，對公司、股東及公司之其他持份者整體有利。

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