東方明珠石油(00632-HK)去年虧損3.5億

東方明珠石油(00632-HK)公布，截至2017年12月31日上年度來自持續經營業務的虧損3.5億元(2016年度盈利1.32億元)，每股虧損10.83仙。不派息。

業績報告中刊登了無法表示意見的基準有關持續經營之多項不確定性誠如綜合財務報表附註2.1所述：

(i) 於截至二零一七年十二月三十一日止年度， 貴集團錄得 貴公司擁有人應佔虧損淨額約352,000,000港元及於二零一七年十二月三十一日， 貴公司擁有流動負債淨額約58,000,000港元及分類為流動負債的借款總額約58,000,000港元，而現金及現金等價物結餘僅為約5,000,000港元。

(ii) 於二零一八年一月二十四日， 貴公司與貸方訂立30,000,000港元的新貸款協議。該貸款將於二零一八年七月二十四日到期。該貸款其中約28,000,000港元已用作償還於二零一七年十二月三十一日尚未償還之貸款。新貸款的未動用餘額約2,000,000港元連同承前現金及現金等價物約5,000,000港元或不足以支付 貴公司的日常經營開支以及償付到期的其他未償還貸款金額。此外，於二零一七年十二月三十一日的貸款結餘3,000,000港元於二零一八年一月二十五日到期還款，截至本報告日期仍未償還。此等情況反映存在重大不確定因素，可能對 貴集團繼續按持續經營基準營運的能力構成重大疑問。

誠如 貴公司近期發佈的公告所載， 貴公司與一名第三方已落實股份認購協議的條款，並擬令有關協議於截至二零一七年十二月三十一日止年度的業績公告的禁售期間結束後生效。上述協議連同其他財務措施及計劃（誠如綜合財務報表附註2.1所述），為 貴公司董事認為按持續經營基準編製綜合財務報表乃屬適當提供依據，財務報表是否有效視乎上述協議的結果及能否成功實施有關財務措施及計劃而定，而上述結果及有關財務措施及計劃能否成功實施受眾多不確定因素所影響。倘 貴集團未能成功實施計劃， 貴集團或不能繼續按持續經營基準營運，且須作出調整以撇減 貴集團資產的賬面值至資產的可收回金額，從而為任何可能產生的額外負債撥備，並將非流動資產及

非流動負債重新分類為流動資產及流動負債。有關調整的結果並未反映在綜合財務報表中。

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