聯合能源(00467-HK)斥15億收購巴基斯坦凝析油及天然氣業務

聯合能源集團(00467-HK)公布，公司之全資附屬公司兆隆香港向獨立第三方OMV Maurice Energy GmbH(OMEG)與OMV Exploration & Production GmbH(OMVEP)收購巴基斯坦天然氣業務OMV Maurice Energy Limited(OMEL)及OMV (PAKISTAN) Exploration Gesellschaftm.b.H.(OPAK)全部股權，初步代價分別為8061萬歐元(約7.71億港元)及7722萬歐元(約7.39億港元)，擬以內部資源撥付。

收購事項將使集團能獲得所有生產油田及大部份勘探油田之經營權，並與巴基斯坦主要市場參與者合作。集團自2011年以來一直於巴基斯坦大舉投資。透過引入中國石油及天然氣專業知識及供應鏈管理，集團於過去五年已成功實現倍數式增長，使集團及其巴基斯坦附屬公司 United Energy Pakistan Limited 成為巴基斯坦最大國外勘探及生產公司及投資者。收購該等目標公司將本集團於巴基斯坦之上游業務延伸及擴大。該等目標公司於巴基斯坦從事天然氣及凝析油之勘探、開發及生產，而本集團於巴基斯坦有深厚根基。

OMEG為於奧地利註冊成立之公司，主要從事石油、凝析油及天然氣之勘探、開發及生產。OMVEP為於奧地利註冊成立之公司，主要從事石油、凝析油及天然氣之勘探、開發及生產。

OPAK為於奧地利註冊成立之公司，主要從事凝析油及天然氣之勘探、開發及生產。OMEL為於毛里求斯註冊成立之公司，主要從事凝析油及天然氣之勘探、開發及生產。

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