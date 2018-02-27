【港股解碼】房産與廚電之間的強力膠溶解之後：老板電器吹響高端之爭

老板電器業績2017年穩健上升預期良好

提到老板電器 (002508.SZ)，很多網友的第一反應是這是個家電品牌，更熟悉的消費者會知道它專做廚電，老板電器的官網首頁上播放著女明星舒淇爲之代言的魅力視頻廣告，助力圈粉。在業內，老板電器號稱是專業廚電領域的三大巨頭之一。（另外兩家是華帝和方太）

大多數人對它的印象比較模糊，不清楚它的具體盈利實況，而就在昨天，2月26日，這家專業做廚電的業內巨頭發布了2017年的業績快報，實現了較爲穩健的增長。這一年，老板電器（全稱：杭州老板電器股份有限公司

）完成的營收是69.99億元，同比增長20.78%，淨利爲14.5億元，同比增長20%，基本每股收益1.53元。

此外公司發布了2018年第一季度業績預告，預計實現淨利爲2.77億元-3.27億元，同比增長10%-30%。預告中稱，公司業績變動的原因來自于三方面，一是持續的品牌投入帶來的市場占有率持續提升；二是新産品上市加速推進，包括嵌入式産品配套率持續提升；三是原材料的成本上漲帶來的費用問題得到有效控制。

實際上，老板電器的業績增長已持續多年，而廚電領域的背後實際上與房産調控有著分不開的關系。

增速略微下降品牌升級勢在必行

具體而言，老板電器在2012年至2016年間年營業總收入同比增長率均高于25%，分別爲27.96%、35.21%、35.24%、26.58%、27.56%。因此，今年的20.78%是其數年來首次營收未達到25%。尋根追底，如上文提到，老板電器在業績快報中稱，2017年，面臨著房地産調控的後續影響，廚電行業整體保持小幅增長。今後，在房地産行業增長繼續得到調控的前景下，廚電行業應該減少對房産業發展的過度依賴，技術和品牌的轉型升級勢在必行。

根據中怡康的統計數據，老板電器在主要産品在同行業有著不錯的表現，截止2017年底，老板電器旗下的吸油煙機、燃氣竈、消毒櫃銷售額的市場份額分別爲26.53%、23.92%、23.72%，均位居行業第一，同比分別提升1.88、1.32、3.06個百分點。老板電器在業績快報中稱，2017年是公司新三年（2017-2019年）發展戰略的開局之年，公司一方面面臨著房地産調控後續影響、原材料成本大幅上升等不利因素，另一方面又要努力實現技術驅動轉型與品牌升級。

撇開房地産和原材料成本的上升等因素，單就廚電行業的産業格局來說，過去30多年，廚電行業經曆了持續的高速增長，市場容量同步加速擴大，而目前已經順利步入了成熟階段，“盤子”的大小已經基本定型，下一階段的主要變化是廚電産品類別的結構型調整。消費者在選購廚電時，越來越看重品牌，行業已經出現分化，上文中的“三巨頭”以外，美的、海爾等綜合家電品牌也在廚電領域當仁不讓。

根據前瞻産業研究院發布的《廚房電器行業産銷需求與投資預測分析報告》，2017年全年廚電市場規模將達968億元，未來幾年有望保持年均兩位數以上的增速，在5年以內擴充至2000億元以上。同時，廚電領域將維持“專綜並舉”局面，即專業廚電公司如方太、老板、華帝等，和大型的綜合型家電企業如海爾、美的等繼續“分庭抗禮”。

廚電行業陷入高端之爭

對于廚電行業具有代表性的三巨頭——方太、老板、華帝，由于品牌升級成爲共識勢在必行，所以過去的數量、産量競爭逐漸演變爲當下的高端之爭。而這種高品質、高價位廚電産品品牌之間的競爭，勢必會影響到每個消費者的消費選擇。

早在2016年6月，方太與華帝就上演了一場你來我往的“口舌大戰”，通過廣告“互撕”博眼球，成功傳播了品牌，但是在風度上有失翩翩。而這種“惡性競爭”背後，本質上映射了廚電行業的高端之爭。

據悉，老板和方太兩大高端品牌一直占據著國內廚電行業的領軍位置，但是關于廚電行業誰是行業老大各有說辭。不可否認，它們在發展過程中引領了高端之爭。

有業內人士分析認爲，老板電器在上市之後，更加擅長通過資本市場的運作來拓展高端市場，比如收購法國高端品牌帝澤，入股凱芙隆切入淨水市場。方太則是更注重研發，追求産品的原創化、精品化和高端化，比較有代表性的就是其獨創的水槽洗碗機，方太的發明專利在行業處在絕對的前沿。

高端之爭是各品牌推進轉型升級的必然結果，是廚電行業在面臨“增量危機”下走向“結構調整”的必然要求，本質上是一種良性競爭，行業缺乏競爭力的部分中小企業逐漸退出市場。在告別了房産的高速增長之後，廚電行業與其之間的強力膠自然溶解。見微知著，老板電器的營收穩健增長預示著廚電行業迎來又一輪熱潮。

作者：張欣然

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