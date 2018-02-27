紐約匯市─美元狹幅整理 等待週二鮑爾的聽證會

美元週一交易限於狹幅之內，找尋方向，持續上週五的整理走勢。投資人等待週二新任聯準會 (Fed) 主席鮑爾的聽證會，研判他的政策立場。

美元指數報 89.890，少有變動。上週溫和上漲 0.9%。

英鎊下跌至 1.3956 美元，上週五尾盤報 1.3969。

歐元上漲 0.1% 至 1.2305 美元，紐約上週五尾盤報 1.2286。

儘管美國債券殖利率持續下滑，美元仍削減早場的跌幅。

債券殖利率進一步遠離廣受矚目的 3% 水準。上週五，Fed 在向國會提出的報告中，並未提出今年將積極升息的訊號，殖利率因而下滑。

現在，投資人等待新任 Fed 主席鮑爾於週二與週四在國會進行的聽證會，研判 2018 年是否可能升息四次，而非三次。美國利率走高，有助引進外國投資，傾向支撑美元上揚。

歐洲央行總裁德拉吉說，儘管歐洲經濟成長強勁，仍有遲緩部份，持續需要振興措施。該談話使得歐元下跌，隨後削減跌幅。

在英國，英鎊早場上漲。英國央行副總裁 Ramsden 說，工資有上升跡象，意味需要加快升息速度。

在英國央行的 11 月會議中，Ramsden 是反對升息的二位官員之一。他今日的談話，增加了英國央行於 5 月再度升息的可能性。