滬指強勢收6連陽站上3300點 創業板放量大漲逾3%

周一，受股票發行注冊制授權延期兩年等多重利好消息影響，滬深兩市集體高開，滬指再度站上3300點，最終上漲收6連陽。創業板指今天成為領漲先鋒，盤中一度暴漲近4%。題材股今天全線大漲，權重板塊漲幅相對較小。滬指收報3329.57點，漲1.23%，成交額2133億。深成指收報10895.56點，漲2.18%，成交額2539億。創業板收報1729.15點，漲3.61%，成交額719億。

盤面上，芯片概念領漲兩市，國科微(300672-CN)、捷捷微電(300623-CN)等逾10隻個股漲停。消息面上，在2018世界移動通信大會召開前夕，華為于當地時間25日在西班牙巴塞羅那發布了華為首款符合3GPP标準(全球權威通信标準)的5G商用芯片。巴龍5G01和基于該芯片的首款3GPP标準5G商用終端，标志着華為率先突破了5G終端芯片的商用瓶頸。受股票發行注冊制改革獲準延長兩年的刺激，次新股板塊今日也大幅上揚，廣州港(601228-CN)、西菱動力(300733-CN)等多股漲停。5G概念、券商等板塊位居漲幅榜前列。跌幅榜上，隻有房地産、銀行、釀酒等權重板塊小幅下跌。

近期進入到重要的窗口期，股票發行注冊制改革獲準延長兩年；此外，兩會即將在3月初召開，相關議題有望受到市場關注。近兩周證監會均未披露新一批新股發行，IPO出現少見的暫緩發行。整體看來，市場政策信号偏暖，市場經過春節前的一輪大跌後，近期再度下跌的可能性不大，反彈行情仍有延續的可能，但反彈高度或有限。

另外日K線來看，滬指5日均線上穿缺口，將對缺口形成保護，雙缺口不補也給後市理性回歸奠定了基礎，美中不足依然是成交量因春節長假效應尚未完全恢複，因此滬指在站上年線後出現震蕩整理進一步夯實反轉行情是非常合理的。若滬指站穩年線後震蕩不破則中期向上趨勢開啓，有望再度上攻3330點一線。創業板指強勢站上1700點，沖擊上方20日均線，下方MACD由綠變紅，走勢趨于良好，可繼續關注。

作者：覃漢計

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