實施房地合一制 去年奢侈稅降至23億元 年減近18%

財政部今 (23) 日表示，由於 2016 年 1 月 1 日起，實施房地交易所得合一按實價課徵所得稅制度，配合停止課徵房屋、土地的特種貨物及勞務稅 (簡稱特銷稅、俗稱奢侈稅) 後，特銷稅連兩年下降，至 2017 年再降為 23 億元，年減近 18%。

特銷稅自 2011 年 6 月施行，針對境內銷售、產製及進口 300 萬元以上的小客車、飛機、遊艇，以及 50 萬元以上家具、入會權利及持有期間在 2 年以內的房屋、土地課徵特銷稅，實施首年稅收為 22 億元，並逐年上升至 2014 年 54 億元。

不過，財政部表示，由於 2016 年 1 月 1 日起，實施房地交易所得合一按實價課徵所得稅制度，配合停止課徵房屋、土地特銷稅，2016 年降為 28 億元，2017 再降為 23 億元，累計自實施起至 2017 年止，特銷稅總稅收為 265 億元，全數用於支應社會福利支出。

若進一步觀察特銷稅課徵標的，以房屋、土地 133 億元占 5 成最多，其次為小客車 129 億元占 49%，入會權利 2.6 億元，家具及其他包括遊艇、飛機及保育類製品等則占 0.6 億元。

按國內外稅源區分，國內特銷稅與進口特銷稅金額各為 136 億、130 億元，而隨房地特銷稅停徵，2016 年小客車及進口特銷稅占比均約 8 成 2，2017 年則達 9 成以上。