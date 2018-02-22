【港股解碼】A股收評（2.22）：兩市全面飄紅，2018股市汪汪汪？

今日是A股新年後的首個交易，節前的調整與跌勢使一片“蕭瑟”，那麽節後A股的首個交易日三大股指以及板塊、個股表現如何呢？衆目所盼下的A股能否有逆轉迹象？

在看A股的具體表現前，我們不妨來看看當A股休市、中國股民沈浸在炮竹的喧囂之時，外圍市場的種種表現。

外圍市場暖意襲來，A股有何影響？

在A股休市期間，道瓊斯工業平均指數、標准普爾500指數以及納斯達克綜合指數，經曆了反彈衝高回落的走勢，但相比2月14日，美國三大指數整體小幅上漲。

（道瓊斯工業平均指數）



（標准普爾500指數）



（納斯達克綜合指數）

不單單是美國股市，東京日經225指數、香港恒生指數在這期間的震蕩上漲也增添了一絲暖意，此外，英國、法國等歐洲主要股市在A股休市期間漲勢良好，位外圍市場整體向好的漲勢助漲了A股今日“反攻”的氣勢。

三大股指齊高開，機場航運備受關注

新年的喜慶氛圍似乎傳遞到A股市場，在外圍市場的帶動下，A股三大股指紛紛高開。其中上證指數跳空高開，開盤初期盤面呈現震蕩橫盤走勢，市場情緒猶豫不決，多空雙方搏鬥激烈，然而在10點左右，多方以緩慢之勢占據優勢，盤面在震蕩中向上延伸，截至收盤，上證指數上漲幅度達2.17%。

技術上來看，日線上陽線形態比較完美，上漲趨勢有待延伸，30分鍾級別上漲趨勢面臨著小級別的調整，加之今日早盤跳空高開留下的缺口，或在明日回補缺口。由于A股習慣性的跟風特性，建議重點關注夜間道指走勢，作爲參考因素之一。深圳成指、創業板指與上證指數共鳴，紛紛拉升上漲，截至收盤，深圳成指上漲2.18%，創業板指上漲1.88%。

三大股指“旺旺旺”，板塊方面又有哪些精彩的表現呢？受春運影響，機場航運備受資金關注，在所有板塊中漲幅最佳，截至收盤，機場航運板塊上漲幅度達5.47%，其中個股中國國航強勢漲停，南方航空、東方航空、上海機場、吉祥航空漲幅達5%以上。其他方面，分散染料、語音技術、草甘膦、芯片等板塊漲幅排名靠前，而證券、景點及旅遊、農機、電力改革等板塊漲幅排名靠後。除摘帽概念跌幅0.1%以外，其他板塊概念全線飄紅。

總體來說，A股整體迎來修複性反彈，對前期的下調進行適當的修整。兩市個股“喜氣洋洋”的表現下，萬萬不得大意，目前來看，市場合力並不強勁，熱點及板塊的輪動頻繁狀況依然存在，量能方面後續的跟進也需要時刻警惕。在個股年報披露之際，建議謹慎布局，擇優介入。

■ 作者｜王潤萍

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