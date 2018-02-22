【港股收評】跑輸A股 恆指失守三萬一

無奈，相信是用作描寫投資者對今日大市走勢的形容詞。縱使已預期今日大市已低開低走，誰又會想得到最終大市無法企穩在31000點。當然31000點目前並非任何具決定性的關口，但是跌穿整數關口，始終令投資者感到不是味兒。隨著歐洲股市早段仍下跌，道瓊斯指數期指在亞洲交易時段錄得逾百點跌幅，難對後市走勢有太大憧憬，若今晚美國股市延續跌勢，相信明日大市難有好表現。

恆生指數收市報30965點，跌466點；國企指數收市報12528點，跌158點，成交額為1206.78億元。

相對於港股弱勢，內地股市在農曆新年假期後復市，則有較理想表現。上證指數收市報3268點，升2.17%；深成指數收市報10658點，升2.18%。

今日大市失守31000點，與金融股低迷﹑股王騰訊控股(00700-HK)下跌有直接關係，其中騰訊股價跌穿450元，跌幅達2.5%，絕對是致命原因。匯豐控股(00005-HK)今日亦對大市下跌貢獻不少。不過又要提醒投資者，匯控今日除淨，所以實際上股價下跌了0.5%而已，自然對大市下跌的貢獻有關。

至於內銀股﹑內險股下跌，與昨日升幅過急，今日出現調整有關。相關股份在未來數日可否被看高一線？2月份當有3個交易日便結束，相信機構投資者不會刻意追回在本月上旬的跌幅，所以不建議投資者過份吸納相關股份。

今日消費及食品跑出，令人相當意外，蒙牛乳業(02319-HK)更是今日全日升幅最大的藍籌，升幅達5.6%。消費及食品股得以上揚，是否與投資者預期通脹在今年內將會升溫，相關股份可以受惠？相關股份近日表現實在太強勁，追不追貨便由投資者自行決定。

內房股今日集體下跌，其中融信中國(03301-HK)跌幅更達5.3%。內房股始終估值較高，投資者實有必要多加留意。另一方面神威藥業(02877-HK)今日又跌逾一成，要多加留意。

2018年2月22日下午4時54分

文﹕張偉倫

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