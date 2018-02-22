【日盛投顧】指數半年線附近縮量整理

◆盤勢分析

1. 受到美股四大指數尾盤急殺的影響，晨間亞股普遍走弱，僅有陸股新春開紅盤逆勢走揚。台股在周三大漲之後，周四早盤小幅低開，隨即便在 10650 附近窄幅震盪，尾盤因 2330 台積電等部分權值股走弱，台股跌幅略為擴大。終場台股下跌 52.06 點，跌幅 0.49%，收在 10,662.38 點，半年線得而復失，成交金額縮至 1,204.77 億元；OTC 指數收盤上漲 0.4%，則守穩半年線。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股目前短天期均線下彎且呈現空頭排列，上方反壓仍重。

(2) 量能：周四量縮整理，靜待量能增溫。

(3) 技術指標：周 KD 與 MACD 高檔向下，短、中期形成整理的格局，但短線 9 日 KD 與日 MACD 低檔回升。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 54.75 億元；外資 - 59.5 億元、投信 - 0.04 億元、自營 + 4.80 億元。

3. 台股跌深後初見止跌回穩，但目前國際股市震盪幅度仍大，預期指數極短線將於半年線與年線間震盪整理，建議選股仍以有題材或基本面支撐的中、大型個股為主，高出低進來回區間操作。

權值股休息 顯卡、電阻、特化走強

1. 電子類股

(1) 顯示卡：

由於區塊鍊需求增溫與虛擬貨幣推波助瀾，二線廠商 6150 撼訊、2425 承啟、2465 麗臺，股價再創波段新高，但一線大廠漲多休息，呈現族群內輪動格局。

(2) 被動元件：

2456 奇力新因為子公司旺詮厚膜電阻供不應求，暫時停止接單，股價周四震盪走高；帶動同集團的 3068 美磊上漲超過 5%。

(3) 工具機、設備：

檢測設備大廠 3030 德律宣布配發 3 元現金股息，股價強勢漲跌。此外，受惠於全球自動化需求，1597 直得股價再創波段新高；2049 上銀、1590 亞德客 - KY 重新站回指數大幅修正前的高檔價位。

2. 非電子類股

(1) 金融股：

美國升息腳步加快，啟動全球升息循環，金融板塊普遍抗跌。其中，2888 新光金多角化經營、5871 中租 - KY 元月獲利創新高，股價周四表現最亮麗。

(2) 特化：

受惠美股特斯拉止跌回穩，加上新能源汽車補貼政策落地，4739 康普、4721 美琪瑪、1723 中碳、1262 綠悅 - KY 股價表現強勢。此外，4725 信昌化因市場預期將進入旺季，股價上攻至漲停。