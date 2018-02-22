東亞銀行定位粵港澳大灣區主要金融企業

東亞銀行(00023-HK)主席兼行政總裁李國寶，發表2017年業績報告。節錄重點如下:

隨著經濟改善，加上東亞香港和東亞中國在控制信貸風險方面採取的措施，令資產質素於2017年錄得改善。這些措施包括採取更審慎的審批標準、減低對質素欠佳行業的貸款比重，以及抑制貸款增長等。這策略在內地尤見成效，減值貸款比率由2.87%下降至1.79%，信貸成本亦按年下降了117個基點。集團整體而言，減值貸款比率由1.49%下降至1.09%，信貸成本亦下跌了38個基點。

整體而言，非按揭零售貸款於2017年錄得超過40%的按年增長。我們預期這趨勢將會持續，增幅超越企業貸款的增長。

隨著內地當局加大監控非法借貸的力度，我們預期這類業務將逐漸回流到傳統銀行業務之中。東亞中國的目標，是在2020年底把零售貸款的客戶群增加逾倍，並把零售貸款佔整體貸款組合的比重由現時的19%增至30%。

同時，我們會定位為粵港澳大灣區內的主要金融服務機構。這個地區充滿活力，並結合中國最頂尖的金融和科技樞紐，正吸引全國各地的優秀人才，勢將帶領中國今後數十年的發展。

於2017年，我們獲准於前海成立一家全牌照證券公司(東亞銀行擁有49%的股權)。我們預期該公司將於2018年全面開展業務。

我們將加強香港總行、東亞中國和我們的策略夥伴之間的協作，進一步發展跨境融資業務，特別是滿足在海外開拓業務和投資的內地企業的需要。

另外，我們亦注視「一帶一路」倡議帶來的商機，積極把握能為本集團帶來策略性價值的機會。

我們正透過與微眾銀行和攜程等領先的互聯網平台企業合作，擴展在內地的網上業務。這讓我們在拓展內地的消費金融業務時，得以享有成本和時間上的效益。

由於我們聚焦於提升風險加權資產回報率，我們的首要工作之一，是因應我們為本集團訂立的風險承受水平發展業務。於2018年，東亞銀行將進一步提高資產質素、擴展費用收入來源，以及推動踏入第三年的成本控制計劃。

中期而言，我們將調整內地的業務發展，以配合國家的發展規劃。我們亦將會與網上夥伴合作，發展新經濟消費銀行業務。

東亞銀行公佈2017年度業績，受惠於保險業務顯著增長，及貸款減值損失顯著收窄，股東應佔利潤大增1.5倍至93.47億港元；末期息每股0.6港元，升114.3%(全年派息1.28港元，升128.6%)；經營收入錄得同比8.4%增幅至159.53億港元；每股盈利3.21港元，升165.3%。

期內貸款及應收賬項減值損失顯著收窄49.7%至17.42億港元；然而卻錄得一項無形資產減值損失6.5億港元；保險業淨收入亦錄得亮麗增長65.5%至6.87億港元；交易溢利淨額亦升9.6%至5.26億港元；帶動非利息收入增長14%至41.21億港元。而淨利息收入亦有增長6.6%至118.32億港元。

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