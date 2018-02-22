東亞銀行(00023-HK)2017年同比多賺逾1.5倍 擬派第二次中期息0.6港元/股

東亞銀行(00023-HK)公告稱，2017年，集團錄得可歸屬于集團股東溢利達港币93.47億元，較2016年的港币37.23億元上升港币56.24億元或151.1%。 來自持續經營業務下每股基本盈利由2016年的1.12港元增至2017年的2.09港元。

2017年，集團來自持續經營業務的淨利息收入增加港币7.34億元，或6.6%，至港币118.32億元。淨息差由1.60%擴闊至1.65%，而平均帶息資産增加3.3%。

來自持續經營業務的費用及傭金收入淨額增加港币3,600萬元，或1.5%，至港币24.93億元。來自證券及經紀、零售銀行和資産管理業務的傭金收入錄得增長，而來自貿易融資和貸款及擔保的收入則減少。

來自持續經營業務的保險業務淨收入增加港币2.72億元，或65.5%，至港币6.87億元。

整體而言，來自持續經營業務的非利息收入增加14.0%，至港币41.21億元。

來自持續經營業務的經營收入則增加8.4%，至港币159.53億元。

來自持續經營業務的總經營支出下降1.7%，至港币80.67億元。成本對收入比率從2016年的55.8%改善至2017年的50.6%。

擬派發截至2017年12月31日止年度之第二次中期股息每股港币0.60元。

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