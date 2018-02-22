【異動股】雙重利好助漲藍鼎國際(00582-HK) 現升4.48%

藍鼎國際(00582-HK)今早小幅高開，截止發稿，報0.35港元，升4.48%，成交2046萬股。

消息面上，該公司昨晚公布，截至2017年12月31日止年度，公司來自持續經營業務的收益為8.96億港元，同比增長147%;該公司擁有人應占溢利5.05億港元，而上年同期虧損10.67億港元。公告指，2017年度業績轉虧為盈，乃主要由于取得出售英國已終止業務的收益;可供出售財務資産的已變現收益;于交付物業予買家後确認收益而産生物業發展的分部收益;按公平價值計入損益的財務資産的公平價值變動收益;投資物業的公平價值變動收益;及其他應收款項減值撥回。

此外，于2018年2月21日，濟州特别自治道政府有條件批準藍鼎國際將藍鼎娛樂場遷至名下旗艦綜合度假村濟州神話世界，并將專用博彩場地面積增至約5,500平方米，大約相當于現時面積約800平方米的7倍。待短期内取得若幹行政許可後，藍鼎娛樂場將于新址設置155張包括百家樂、撲克、廿一點、輪盤及骰寶在内之賭枱，以及239台新穎角子機及電子桌面遊戲。并預計于2018年2月25日進駐濟州神話世界。

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