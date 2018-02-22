【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三下跌，因聯儲局 1 月議息紀錄顯示有必要繼續加息，且會議後的經濟數據強勁令投資者擔心加息步伐加快。道瓊斯指數下跌 0.7% 至 24,798 點；標準普爾指數下跌 0.5% 至 2,701 點；納斯達克指數下跌 0.2% 至 7,218 點。

油價週三下跌，紐約 4 月期油下跌 0.2% 至每桶 61.68 美元。API 公佈的數據顯示美國原油庫存意外減少，但汽油庫存意外增加。金價微升，紐約 4 月期金微升 0.1% 至每盎司 1,332.1 美元。歐洲央行將於今天公佈會議紀錄。

香港股市週三上升，內地股市休市。教育、油、內銀及黃金股上升；消費股普遍逆市下跌。個股方面，超威動力（951.HK）折讓 17.8% 發行新股，股價下跌 10.6%；富智康（2038.HK） 發佈盈利預警，股價下跌 3.1%；中國環境資源（1130.HK）同樣發佈盈利預警，惟股價大升 12.5%。恒生指數上升 1.8% 至 31,432 點，國企指數上升 2.3% 至 12,687 點，香港股市成交金額減少 10.3% 至 968 億港元。內地股市今天開市，於休市期間，香港股市上升 3.0%， 而美國道瓊斯指數下跌 0.4%。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中國商務部監測顯示除夕至初六中國零售和餐飲企業實現銷售額約 9,260 億元人民幣，同比增長 10.2%。

◇ 莎莎（178.HK）宣佈將關閉台灣市場所有店舖，台灣市場佔公司總收入約 2.5%，且已經連續六年虧損。

◇ 藍鼎（582.HK）發佈 2017 年業績，收益同比大增 1.5 倍至 9.0 億港元（主要來自物業發展之新業務貢獻），而受惠於財務資產公平值扭虧為盈，公司持續經營業務虧損按年大幅收窄 12.5 億港元至 1.6 億港元，加上已終止業務貢獻 6.6 億港元溢利，股東應佔溢利為 5.1 億港元（2016 年為虧損 10.7 億港元）。

◇ 中民築友科技（726.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年將扭虧為盈錄得股東應佔溢利約 1.1 億港元（上半年同樣扭虧為盈錄得股東應佔溢利 145 萬港元），主要受惠於出售收益約 2.0 億港元、及撥回應收款項減值虧損 3,000 萬港元。然而，公司核心業務仍然錄得負毛利。現價相當於約 19.7 倍 2017 年市盈率。

◇ 偉業控股（1570.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利同比增長超過 70% 至不少於 1.1 億元人民幣（首三季虧損 2,677 萬元人民幣），主要受惠於交房面積增加帶動毛利增長、及聯營企業交房面積上升導致聯營企業收益大增。現價相當於不高於 3.9 倍 2017 年市盈率。

◇ 美瑞健康（2327.HK）宣佈以每股 0.35 港元（較最後收盤價折讓 18.6%）配售 3.1 億股（相當於現有股本 8.7%）予漢麻投資（中國唯一一間領有大麻種整許可證及大麻花葉加工許可證且符合中國 GMP 之持牌公司）兩位股東，淨集資額 1.1 億港元，將用於擴大資本基礎，並為任何發展商機（特別是大麻健康產品行業之開發）作好準備。公司股份將於今天復牌。

◇ 天彩控股（3882.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年將轉盈成虧錄得淨虧損超過 4.5 億港元（上半年虧損 1.7 億港元），主要因收入同比下降約 45%、自有品牌業務大幅虧損超過 3.7 億港元、及長期資產減值撥備按年增加超過 2,700 萬港元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)