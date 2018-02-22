【IPO追蹤】寶發控股(08532-HK)2月23日上市 一手中籤率為70%

寶發控股(08532-HK)發布公告，公司發行2億股，發行價為每股0.28(港元，下同)，每手8000股，入場費2262.57元，預期2月23日上市。

公司公開發售獲大幅超額認購，超購24.33倍。合共4000萬股已自配售重新分配至公開發售。由於重新分配，公開發售股份的最終數目為6000萬股，佔發售股份總數的30%。

此外，根據配售提呈發售的配售股份獲輕微超額認購，相當於重新分配至公開發售後的配售股份總數1.4億股約1.23倍。根據配售分配予206名承配人的配售股份最終數目包括1.4億股發售股份，佔根據股份發售可供認購的發售股份總數70%。一手中籤率為70%。

據聯交所資料顯示，所得款項淨額3020萬元，18.7%用于履行其中一個新項目的書面保證要求;32.6%用于支付三個新項目及一個潛在項目的預付成本;39.8%用于透過增聘全職員工擴大公司的經營團隊、擴大辦公室及用于采購額外設備;9%用于集團的一般營運資金。

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