工信部開展工業互聯網「323」行動 ，匯聚科技爆升埋伏線

踏入新年，港股多只半新股隨即有表現，當中希瑪眼科 (03309) 自 1 月 15 日以招股價 2.9 元上市，以高位計 19.9 元，累計升幅達五倍。在港股市場，要有業績支持、現價又具備追後價值的半新股，半新股匯聚科技（1729.HK）正提供投資機會。該股 2 月 13 日以 0.5 元上市，週三收報 0.6 元，成交配合，累計升幅約 20%，但近日蠢蠢欲動，波幅擴大，相信是大炒先兆，待股價突破 0.6 元阻力後，把短線獲利盤消化後，股價升勢有望更從一層樓。



匯聚科技 (1729.HK) 的主要業務為從事製造電線組件產品，集團以 CMS 為基礎製造及供應電線組件，有關電線組件在各個市場領域包括電訊、數據中心、工業及醫療設備上，均受不少商譽優良的中國及國際客戶所採用。於截至 2015 年、2016 年及 2017 年 3 月 31 日止年度，集團的年度溢利分別約 6771.7 萬元、7159.9 萬元及 8168.4 萬元，復合年增長率為 9.83%。



匯聚科技的股東背景理想，其主要股東為 Time Holdings，其持股量為 63.86%，而 Time Holdings 由領先工業全資擁有。領先工業分別由羅仲煒擁有 39.68%、由力生控股（其由羅仲煒全資擁有）擁有 20.14%、由 GP 工業（其由金山擁有 85.47%）持擁有 38.13%。值得留意的是，羅仲煒是金山工業 (0040) 的創辦人，金山工業則持有 GP 工業的權益，換言之，匯聚科技可算是金山工業系的股份，其豐厚的工業背景，相信將有助集團未來發展。







通訊設備及數據中心生產電線標的



從成長性、估值和政策三個維度來看，工信部部長苗圩本月初在 2018 工業互聯網峰會上表示，工信部將統籌推進工業互聯網發展的「323」行動。據介紹，「323」行動是指打造網絡、平台、安全三大體系；推進兩類應用，一是大型企業集成創新，二是中小企業應用普及；構建產業、生態和國際化三大支撐。



匯聚科技是行內龍頭，按銷售收益而言，於 2016 年為通訊設備及數據中心生產電線組件的中國市場中位列第二，並於同年佔中國電線組件市場約 0.2% 市場份額，相信是工業升級潮最受惠者之一。



公司上市後，集資所得六成，將用於購買生產設施，估計產能可以增加三成，受惠 5G 商機大、中國國內的消費升級，5G 移動電訊網絡的佈局以及高新醫療設備的快速迭代，汽車、家庭電器及醫療設備的產量有望提振，進而推動整個電線組件市場的發展，規模效應顯著。



走勢上，以 (2 月 20 日) 週三計，股價市值約 10 億港元，相信在國內的消費升級，5G 移動電訊網絡的佈局以及高新醫療設備的快速迭代，在主要股東 GP 工業的強勁工業背景下，基本面佳，利好上升空間，儲力突破，目標價 0.8 元，買入價跌穿 15% 止蝕。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』