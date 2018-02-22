美國上週MBA貸款申請指數下跌6.6%，連二黑

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標呈現下跌局面，連續第二週下滑，因再融資與購屋貸款申請雙雙減少。美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公布的數據顯示，衡量截至 2 月 16 日止當周的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數下跌 6.6%，報 372.9 點。截至 2012 年 9 月 28 日止當週，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數下滑 7.1%，至 1,183.1 點；上周購屋抵押貸款申請分項指數則是下跌 6.2%，成為 225.5 點。



由於待售屋數量有限，美國住房市場回調至較低的速度檔位上。售屋要價因此上揚，為首次購屋者和較年輕的潛在購屋者形成了阻礙。儘管如此，穩定的就業形勢、寬鬆的信貸環境，以及仍處在相對偏低水位的借貸成本，依然對住房市場的復甦形成了支撐。



上週 30 年期固定抵押貸款利率由前一週 4.57%，向上攀升至 4.64% 的水準。15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一週的 4.00%，向上揚升至 4.02% 的水準。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 44.4%，前一週為 46.5%。



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