Cobalt Blue Holdings Limited (ASX:COB) 2018年第一季度投資者演示報告

Cobalt Blue Holdings Limited (ASX:COB) （澳大利亞證交所交易代碼：COB）公告了公司 2018 年第一季度的投資者演示報告。
COB - 世界級綜合鈷精煉廠
- 全球前五的鈷供應商 - 每年可生產 2 萬噸硫酸鈷，礦廠年限超過 20 年
- Thackaringa - 天然優勢 - 鈷硫
- COB - 在澳交所上市的唯一一家專注於鈷的公司
- 澳大利亞 - 安全可靠的司法
助長股票：
- 1 個月 - 第一批硫酸鈷樣品運輸
- 1 個月 - 更嚴格的資源量定義
- 4 個月 - 預可行性研究 - 將 Thackaringa 以世界級資產推向市場
- 16 個月 - 融資可行性研究
COBALT BLUE 立志成為全球前五的生產商
Cobalt Blue 的業績
1. 於 2017 年 2 月首次公開募股（簡稱 IPO）
2. 2017 年 1 月 - 6 月的概略研究表現出項目的積極潛力（未向市場公告）
- 鑽探了 22 個金剛石鑽孔、38 個反循環鑽孔，共計 12000 米
- 升級資源量至 5490 萬噸 900 ppm 的鈷 = 50000 噸的鈷
3. 2017 年 8 月開始預可行性研究 - 2018 年 6 月完成
- 鑽探 13000 米
- 2018 年第一季度完成資源量升級
- 選冶試驗工作表現出高的鈷回收率
瀏覽完整的演示報告，請訪問：
http://abnnewswire.net/lnk/E16AD3Z7
Cobalt Blue Holdings Limited 網站: www.cobaltblueholdings.com