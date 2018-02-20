Cobalt Blue Holdings Limited (ASX:COB) 2018年第一季度投資者演示報告

Cobalt Blue Holdings Limited (ASX:COB) （澳大利亞證交所交易代碼：COB）公告了公司 2018 年第一季度的投資者演示報告。



COB - 世界級綜合鈷精煉廠



- 全球前五的鈷供應商 - 每年可生產 2 萬噸硫酸鈷，礦廠年限超過 20 年



- Thackaringa - 天然優勢 - 鈷硫



- COB - 在澳交所上市的唯一一家專注於鈷的公司



- 澳大利亞 - 安全可靠的司法



助長股票：



- 1 個月 - 第一批硫酸鈷樣品運輸



- 1 個月 - 更嚴格的資源量定義



- 4 個月 - 預可行性研究 - 將 Thackaringa 以世界級資產推向市場



- 16 個月 - 融資可行性研究



COBALT BLUE 立志成為全球前五的生產商



Cobalt Blue 的業績



1. 於 2017 年 2 月首次公開募股（簡稱 IPO）



2. 2017 年 1 月 - 6 月的概略研究表現出項目的積極潛力（未向市場公告）



- 鑽探了 22 個金剛石鑽孔、38 個反循環鑽孔，共計 12000 米



- 升級資源量至 5490 萬噸 900 ppm 的鈷 = 50000 噸的鈷



3. 2017 年 8 月開始預可行性研究 - 2018 年 6 月完成



- 鑽探 13000 米



- 2018 年第一季度完成資源量升級



- 選冶試驗工作表現出高的鈷回收率



瀏覽完整的演示報告，請訪問：

http://abnnewswire.net/lnk/E16AD3Z7

Cobalt Blue Holdings Limited 網站: www.cobaltblueholdings.com