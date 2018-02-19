年節打發時間或訓練腦袋這本科普書值得閱讀

閱讀可以增長見聞，農曆過年期間，如果想要閱讀，在桃園市環保局服務，喜愛閱讀的清華大學博士生廖育正，推薦大家在短暫的年節期間，可以挑選「不服來辯！15 場哲學大師的 Battle」這本書，絕對可以從中得到樂趣，輕鬆閱讀又能長智慧。（李明朝報導）

在哲學普及讀物已經大量出版的今日，這本「不服來辯！15 場哲學大師的 Battle」，「哲普書」到底有什麼魅力，平日都有閱讀習慣的廖育正表示，這本書最特別的地方，就在於這本書它取消了時間和空間的限制，用漫畫和對話的形式，讓古今中外的哲學家同時登場，在同一個擂臺上進行論辯。比如說，它讓古希臘的蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德，中世紀的阿奎那、聖奧古斯丁、喀爾文，近代德國的康德、黑格爾、馬克思、費爾巴哈、尼采，英國的霍布斯、培根、休謨、邊沁、彌爾、亞當斯密，法國的笛卡兒、盧梭、沙特、卡謬、李維史陀、列維納斯，美國的羅爾斯，印度的釋迦牟尼和甘地，乃至中國的孔子、孟子、荀子、莊子等重要哲學家，在同一個舞臺上現身，針對共同的哲學問題，提出不同的意見。

廖育正表示，古今中外的天才哲學家們，對哲學問題提出完全不同的意見，這樣的寫法相當刺激你我的思考，尤其非常簡短地，就能讓讀者見識到各式各樣的思想。

想要打發無聊的年假或者在短時間內訓練腦袋，增進素養，廖育正歡迎大家不妨來閱讀這本書，看看自己的意見跟哲學家有沒有不同或者相同。（照片翻攝）