春節住宿退訂7成5 揪團搶救花蓮觀光業

花蓮 7 級地震，發生大樓倒塌、道路龜裂、人員傷亡等災情，重創花蓮縣的旅遊信心，民宿及飯店的農曆春節住宿，慘遭大量退訂，住房率僅剩 2、3 成。台灣觀光協會表示，年後將推出揪團到花蓮旅遊的優惠方案，以夠便宜的價格、高品質的內容、市場區隔的產品，搶救花蓮觀光業。（記者陳儷方報導）

每到過年，各地風景區總是一房難求，但才剛發生 7 級地震的花蓮，現在卻是出現退訂潮，民間觀光協會決定先自主搶救花蓮觀光。

台灣觀光發展協會秘書長田一修表示，現在花蓮民宿飯店的平均退訂率高達 75％，春節期間的住宿率只剩 2、3 成，明明只有局部的震災，卻演變成全花蓮觀光產業的大災難，「非常嚴重，所以我們才會趕快來救他們，短時間內的退訂率，甚至民宿還有百分之百的，剩 3 成不到。」

田一修表示，農曆春節過後還有月底的 228，4 月初的春假，都是旅遊旺季，所以年後立即著手推動，要在最短時間內，搶救花蓮觀光業。「先看看包裝內容，再看看價格，加上市場區隔，我們希望做到精緻化，從過去的經驗可知，只要品質夠高，價格夠便宜，揪團不是問題。過完農曆年就開始，因為農曆年已經來不及了，一過完農曆年就會馬上動起來，2 月到 7 月希望可以做到（民宿 100 團、飯店 500 團）這個量出來，這個量不是很多，我們希望可以超過這個目標數量。」

協會表示，喜愛花蓮的朋友們可以響應活動，2 月到 7 月，展現具體行動，在旅遊計畫中排進花蓮。

中廣記者陳儷方台北報導。