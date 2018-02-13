小心偽鈔有近五十萬流入市面

雲林縣警方今天（13 日）宣布破獲偽鈔集團，逮捕一男一女二名嫌犯，涉案莊姓男子還是嘉義市某一身心障礙服務團體的現任理事長，警方共起出偽鈔 260 萬元、印製模板、行動電話、防偽條等贓證物一批，但仍有近五十萬元偽鈔流入市面。

（龐清廉報導）

雲林縣警察局刑事警察大隊接獲檢舉，得知雲嘉地區有一偽鈔集團正在趕印大量偽鈔，企圖利用農曆年節間，透過各種管道銷贓，大賺一筆。經調閱相關資料後，鎖定三十八歲阮姓女子以及五十三歲莊姓男子涉有重嫌，於是會同多個單位，兵分四路同步展開搜索。當場在嘉義市友孝路莊嫌租屋處，查獲印製新臺幣仟圓偽鈔 260 萬元、印製模板、行動電話、防偽條等贓證物。

警方指出，涉案阮姓女子的前男友原本就是另一個偽鈔集團的主嫌，但已經在前年被捕落網。之後阮姓女子因為缺錢花用，只好自立門戶，將跟隨前男友所學的一技之長，夥同莊姓男子共同犯案，由莊嫌租屋，再由 2 人一同印製及販賣。

經查這個偽鈔集團已有 45 萬 5 千元偽鈔流落市面，雖然警方已追回 10 萬元，尚有約 35 萬偽鈔於市面流通，農曆年關將近，民眾使用鈔票次數增多，偽鈔集團常使用小額購物方式銷贓兌換成真鈔，警方除加強查緝不法外，也請民眾提高警覺，小心辨識。

警方表示，這批偽鈔幾可亂真，惟民眾只要稍加注意，仍可辨識，包括偽鈔沒有正面反光條變色功能。偽鈔背面「光影變化箔膜」安全線是以貼紙黏貼，手指觸感明顯不平整等，警方目前查獲之偽鈔編號有 JN365830ZF、FL689155WG、LX543727CK、LX543631CK、MU919682BT、MU919652BT 等 10 餘個券號。目前全案正由警方擴大偵辦，二名嫌犯訊後依妨害國幣懲治條例、刑法詐欺、偽造貨幣等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。