【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

封關小漲 49.34 點

週五低點只要 3 個交易日不破，有望止穩

【盤勢分析】

美股週五出現破底翻，此為強勁的低檔支撐訊號，但短線能彈到哪？需視 10 年期公債殖利率的漲跌，而台股因要放農曆年，不確定因素太大，故追價買盤有限！假設撇開農曆年假！依據【龍捲風操盤術】日 KD 雖仍死亡交叉，但開口已逐漸收斂，且準備落入 20 軸超賣區！所以美股在農曆年期間只要不要再大跌，台股就有機會因籌碼集中下，於年線附近出現止跌回穩，震盪走高！而很多個股 1 月營收大幅成長，整體營收也是在正常軌道下的公司，這些個股農曆年後易有買盤進場！農曆年後 (新春開紅盤 2 月 21 日，剛好是台指結算，而 2 月 13 日封關後 MSCI 調整權重，都會反映) 相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日台股日 KD 雖仍為死亡交叉，但開口收斂，指數上漲 49.34 點，而週 KD 仍舊死亡交叉，所以指數上新春開紅盤後還是要震盪，而很多好的個股，農曆年前遇美股崩跌，這些個股農曆年後只要美股不要太差，將快速的反彈

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數持續震盪！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件及部分光學股，這類族群能見度較高，年後震盪仍可布局

【後續作法】

美股的年前急跌，有機會讓台股籌碼回歸大戶手中，農曆年前上市櫃融資大減 224 億 (2 月 9 日前)，多頭指標股先看農曆年前不斷衝高的 6150 撼訊！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+3.5)，5483 中美晶，6182 合晶、3532 台勝科，這個族群，農曆年後持續看好！

◎【電動車概念股】：4739 康普 (+2)、4721 美琪瑪、3552 同致、3003 健和興 (+1.5)、2231 為升、1536 和大、8349 恒燿、2421 建準、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯 (+8)、6238 勝麗，留意美 TESLA 股價走勢

◎【光學】：3019 亞光、3441 聯一光、4976 佳凌、3428 光燿科、3630 新鉅科、6209 今國光、3504 揚明光、3362 先進光、3406 玉晶光，不論車子還是手機都要用鏡頭，震盪壓回量縮均可留意，部分個股年後將會開始攻擊

◎【被動元件】：以 2327 國巨為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆漲價行情持續，留意農曆新春加班的公司！

◎ MOSFET：6435 大中、6525 捷敏、3317 尼克森 (+1.15)、8261? 鼎、5299 杰力 (+4.5)、6138 茂達，此族群留意矽晶圓漲後，可否被帶動！

◎ 今日指數小漲，弱勢股有：3374 精材、6180 橘子、4725 信昌化、4804 大略、3545 敦泰、6625 必應、2444 友旺、3583 辛耘、6533 晶心科，下檔防守點千萬不能破，否則恐有續跌疑慮