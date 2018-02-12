【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

今日封關，台股站回年線，收復 10400 整數關卡！

美股週五反彈，今日早盤開高走高，但終場漲幅收斂，終場以 10421 作收，上漲了 49 點，終場收了在五日線下、年線之上的小黑Ｋ，而目前五日線與半年線亦呈現死亡交叉格局，且上檔有五日線及十日線及月線、季線、半年線壓力，近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；而從量能的角度來看，今天量能 1065 億，較上週五比較有明顯萎縮，今日的震幅只有 57 點之多，近期台股的震幅顯著提高，而今日由於台股封關，又歷經上週台股劇烈的震盪影響，使得投資人操作較偏於保守，但由於台股休市期間，不確定性提高，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是橡膠類股，達 2.2%，半導體、電器電纜、電機機械、塑膠、金融等也均上漲於 1%，玻陶、光電、水泥、其他類、貿易百貨、生醫、化學生醫、化學、電子通路、資訊服務、建材營造、紡纖、航運等也均收紅。

至於跌幅最重的則是油電燃氣類股，跌幅達 3.6%，汽車、食品、電腦設備、電子零組件、通信網路、其他電子、觀光、造紙等也均收黑。

美股回神，電子三雄重新獲得買盤加持，其中台積電股價收復半年線，盤中還一度企圖上攻 5 日線；股王大立光更是強勢指標，一度站上 3700 元，終場也順利收復 5 日線；鴻海雖然稍弱，終場僅以小漲 0.1 元作收。

金融股則是今天的強勢族群，其中新光金因為 1 月獲利躍居金控第 2，僅次於國泰金，推升股價開盤就亮燈漲停，成交也爆衝到 29.6 萬張，創下歷史第 3 高。也帶動開發金大漲 3.5%，富邦金、富邦金、中信金、玉山金、國泰金、元大金、台新金、兆豐金、國泰金、合庫金、華南金也均收紅。

至於之前的強勢指標，包括世紀鋼、青雲、佳大也繼續亮燈漲停，也帶動及成、百徽、台嘉碩、慶豐富、志旭、松上、競國、台微體、利勤、保銳、巨庭、宏大等也均漲停。