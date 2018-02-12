BOPA進入需求淡季 綠悅 1月營收5.4億元 年減9.11%

中國 BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產廠商綠悅 (1262-TW) 今 (12) 日公布 1 月營收為 5.4 億元，月增 2.09%，為 9 個月來新高，但年減 9.11%，該公司主要出貨價量與去年 12 月大致相同，但綠悅第 1 季進入 BOPA 市場需求的淡季。

綠悅主管指出，綠悅目前致力於磁懸浮一 - 二線生產線調整，提高複合式產品出貨量，其中鋰電池鋁塑膜用的新產品 sPHA 薄膜可望於近期正式出貨，估計毛利率約 4 成。

綠悅積極朝向開發鋰電池鋁塑膜用的新產品 sPHA 薄膜產品，主要是看上其市場成長性高，綠悅引用中國高工產業研究院（GGII）統計資料指出，2017 年中國軟包鋰電池鋁塑膜市場規模（不含外資企業在中國的工廠）約達人民幣 38.4 億元，較 2016 年成長 30.2%，預計 2020 年將持續成長至 49.4 億元，未來 3 年的複合成長率可達 24%。但目前中國自製鋁塑膜的滲透率卻低於 1 成，多數仰賴進口。

綠悅內部所擬訂目標，是逐步取代進口產品，並在於 3 年內拿下中國 3 成市場占有率。

綠悅 2017 全年營收為 62.96 億元，年減 9.06%。前 3 季稅後純益 7.59 億元，每股純益 4.64 元。