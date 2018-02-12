台股上周失血28.06億美元 為亞股最慘

台股上周在美股重挫影響下，除了東協的越南股市保持資金淨流入之外，其它市場全數都受到外資大舉撤出，其中以流動性佳台股，單周遭賣超 28.06 億美元最慘，更創下 6 年半以來單周最大外資賣超金額，拖累台股周線重挫 6.78%。

南韓股市則是連兩周遭外資賣超，上周再遭賣超 16.39 億美元，為亞股失血第二高的市場，東協與南亞市場方面，也難逃外資賣超命運，包括印度、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞股市上周同步失血。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，今 (12) 日雞年封關前順利收紅，不過上周台股出現 2018 年萬點行情的不平靜走勢，受到美股重挫衝擊，台股也跟著大幅下挫，法人資金急速撤出股市。

事實上，這波由美國引起的台股大修正與基本面無關，而是受到美國公債利率彈升、市場對通膨疑慮所引發的風險驅避，但因為跌勢又急又快，加上之前股市多頭暢旺，投資人與內外資持有台股水位在相對高檔，因此一旦遇到短線下挫，將加重跌勢，預期市場短期需要止穩休息後再重啟漲勢。

葉鴻儒認為，台灣企業獲利表現、企業盈餘成長等方面，仍維持成長態勢不變，預期在急跌後只要市場止穩，多頭仍有伸展的空間，此外，統計歷年台股春節都能順利開出紅盤，有助提振台股投資信心。

展望台股後市，葉鴻儒認為，台股企業營運、獲利表現與高殖利率優勢仍在，現在需靜候盤面止穩，首要還是看美股能否迅速止跌回穩，第二則是美國聯準會新任主席鮑威爾近日的談話內容，以及對市場的展望，將成為市場風向球；另外，美國公債利率能否回落、外資對台股態度等也是參考指標。