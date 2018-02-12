【日盛投顧】指數量縮重回年線

◆盤勢分析

1. 美股四大指數反彈，台股在權值股回穩下，指數早盤跳空高開站上年線，盤中最高上攻至 10,473 點，但因台股即將封關市場氣氛觀望，台股整日震盪整理。終場台股上漲 49.34 點，漲幅 0.48%，收在 10,421.09 點，成交金額縮至 1,069.92 億元；OTC 指數收盤上漲 0.18%，表現相對弱勢。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股短天期均線下彎且呈現空頭排列。

(2) 量能：周一節前成交量萎縮，後續宜價跌量縮、價漲量出。

(3) 技術指標：9 周 KD 與 MACD 高檔向下，中期形成整理的格局，但短線日 KD 即將進入超賣區。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 197.75 億元；外資 - 193.77 億元、投信 + 3.83 億元、自營 - 7.81 億元。

權值股回穩 金融、塑化走揚

1. 電子類股

(1) 跌深電子：

國際股市連日回檔，多數電子股呈現快速拉回，上周五美國電子股止跌轉強，電動周一台灣電子權值普遍出現抗跌，2330 台積電回穩、DRAM 的 2408 南亞科上漲。

(2) 電競：

英偉達上周五勁揚 6.69%，激勵國內顯卡與挖礦相關受惠股，6150 撼訊強勢上漲、2399 映泰、2376 技嘉、2456 麗台、挖礦 3515 華擎股價表現平穩。

2. 非電子類股

(1) 塑化股：

塑化元月營收佳，加上 PVC、PP、PE 等報價上揚，1301 台塑股價表現亮眼；帶動二線塑化 1305 華夏、1309 台達化股價走揚。

(2) 紡織：

受惠於旺季與油價帶動，加工絲、尼龍絲廠商一月營收報佳績，1452 宏益、1444 力麗、1455 集盛、1457 宜進周一普遍上漲。

(3) 金融股：

2888 新光金一月獲利超過百億，優於市場預期，股價強勢上漲，帶動 2883 新光金、2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金上漲。