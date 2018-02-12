金融股獲外資搶紅包 新光金攻上漲停 創7年新高價最強勢

台股今 (12) 日封關，在上周五 (9) 日美股收漲激勵下，開漲 57.34 點後持續走高，其中金融股近一個月獲外資狂買帶動下，走勢強勁，整體漲幅逾 1%，其中新光金 (2888-TW) 在 1 月營收報喜下，強漲逾 9%，一度觸及漲停價 11.05 元，為金融股中表現最亮眼。

其他金融股部分，開發金漲幅逾 3.5%，永豐金、中信金、兆豐金、國泰金、富邦金漲幅均超過 1%，日盛金、國票金、玉山金、華南金則漲近 1%。

新光金今 (2018) 年 1 月獲利大驚奇，受惠大幅實現國內外股債資本利得，單月獲利衝高達 103.08 億元，為史上最佳表現，一舉打敗富邦金控，獲利僅次於國泰金的 145 億元和 EPS1.16 元，居金控 1 月獲利亞軍。

在新光金營收獲利表現激勵下，今天股價開盤一度漲到 11 元，創下 7 年來最高價，而新光金過去股價落在 7、8 元左右，在元月財報報喜、外資推進下，股價強勢衝上漲停價 11.05 元。

進一步觀察外資動向，過去一個月來，外資買超新光金超過 32.5 萬張，排行外資買超第二名，僅次於友達；另金融股中，開發金、元大金、台新金同樣擠進近一個月外資買超前十名，外資分別買超 21.2 萬張、7.2 萬張、5.8 萬張。