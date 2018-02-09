崇佑1月營收8617萬元 年增23% 訂單能見度達3個月

鉅亨網記者張欽發 台北 2018年2月9號15點29分

金屬建材廠崇佑 (5543-TW) 今 (9) 日公布 1 月合併營收為 8617 萬元，月減 13.8%，年增 23.41%，營收來自工程建案訂單密集出貨，帶動主力產品金屬天花板、金屬隔間牆體銷售表現升溫。目前手中訂單能見度達 3 個月。

崇佑主管表示，去年起持續調整主力產品結構、提升產品研發技術、以及致力擴大市場銷售接單布局，提升旗下自有品牌 Buima 與 Syntex 金屬建材產品市占率，創造新一波營運成長動能。

其中，中國政府持續加速提升城鎮化，積極推動公共交通、民營醫院等建設，建案趕於農曆新年前帶動金屬天花板、金屬隔間牆體出貨暢旺，包括北京地鐵 8 號線、恒瑞盛迪醫藥大樓、交通銀行寧波分行與桃李麵包重慶生產基地等訂單出貨認列，自去年 10 月起創造出連續 5 個月單月營收年成長的營運表現。

展望 2018 年第 1 季，崇佑表示，將維持三大主要營運策略，包括持續優化產品銷售結構、研發新款金屬建材產品以提升產品平均單價、以及擴大台灣、中國與印度市場業務接單等主要營運策略，目前在手訂單能見度達 3 個月，可望於春節後陸續完工出貨，帶動未來營運銷售成績。

根據專業研究機構 Synergy Research 調查報告，看好雲端運算、AI(人工智慧) 趨勢下，全球資料處理量持續提升，帶動國際大廠持續投入資料中心建置，預估 2019 年全球大型資料中心數量較 2017 年的 390 座明顯提升至 500 座的規模。

由於崇佑主力產品金屬隔間牆體、金屬天花板與吊頂龍骨等擁有多項專利技術實力，能滿足資料中心系統性工程對於空調、電磁遮罩、斷電保護電源系統之高度需求，並可提供一站式解決方案。

崇佑去年營收 9.55 億元，年減 6.19%，為該公司連續 3 年的營收年衰退。