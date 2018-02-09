美股再崩亞股全都跌翻了

美股在短暫止穩後再度重挫，道瓊指數跌了千餘點，跌幅超過 4%，顯示賣壓之沈重。這個肅殺氣氛蔓延到亞洲，今天亞股全面跳水，近期頗受國際資金青睞的陸港股市跌得尤其重，跌幅在 4% 上下，台股跌幅也將近 2%。其實年景氣與企業獲利展望是理想的，這一波段的急挫，法人認為倒能有助於壓抑股市過度投機的氣氛，對於全年行情來說不見得是壞事。但投資人心態上，確實會因此轉為保守。（張佳琪報導）

美股才剛止跌又崩落，原因是剛公佈出的失業率很低，且勞工的平均時薪年增率揚升。本來是不錯的消息，但是薪資的持續回升引發市場對於通膨可能上升讓聯準會加速升息的擔憂，因此引爆賣壓！美國十年期公債殖利率再飆漲到四年新高，造成美股應聲倒地不支。

亞股又上演股災戲碼全盤盡沒。陸股與港股的跌勢最沈重，主要是去年以來國際資金熱擁港股，且陸股今年有入摩題材加持，近期倍受國際資金青睞，都累積了一段可觀漲幅，拉回的力道自然也強。

目前美國十年期公債殖利率仍居高不下，代表美國市場還沒有回穩，且恐慌指數也在兩年新高，反應出投資人的心情。但今年全球景氣好轉是確定的，且企業獲利成長也不錯，摩根亞洲首席市場策略師許長泰表示，今年初以來 S&P500 指數累積漲幅一度有 6%，已超過它去年全年漲幅的三分之一，這種過度樂觀的表現其實令人不安，目前的修正反而有助於壓抑過度投機的氣氛，對全球股市全年行情來說，應該是健康的調節。

（圖：取自雅虎奇摩）