桃機春節疏運高峰在大年初一 達14萬人次

農曆春節期間規劃搭飛機出國的民眾，記得提早出門，因為每年春節期間的機場，都很繁忙，桃機公司預估，每日運量將較平日增加 10900 人次，初一是最高峰，全天將超過 14 萬人次，今年整體春節疏運期間將較去年同期運量成長 9％。不過，桃機將增加 1 條安檢線，減少旅客等待安檢時間。（記者陳儷方報導）

農曆春節假期從 2 月 15 日開始，至 20 日收假，雖然假期短短 6 天，但春節出國旅遊的旅客，還是能把機場塞滿滿，桃園機場過年期間將加開 1 條安檢線讓旅客能減少等待安檢的時間。

桃機公司副總李建國說，1 條安檢線 1 小時大約可以消化 3 百人次。（T）「過年增加 1 條安檢線，1 小時約 3、4 百人。」

桃機公司同時表示，2 月 16 日大年初一當天的班次最多，達 712 架次，旅客人數 14 萬人以上。（T）「2 月 16 日的班次最多，那天人會最多，712 架次，最高是 14 萬人以上，現在平常平均是 12 萬 3 千人，春節期間平均約 13 萬多，但最高峰會到 14 萬」

桃園機場春節期間的旅客疏運高峰，其實是 2 月 13 日到 16 日，以及 20 日至 25 日這段時間，提醒這段時間要出境的民眾，提早到機場櫃台報到掛行李，免得趕不上班機，不過，旅客也可以多利用自助報到、自動通關等設施，機場捷運 A1 站設有市區預辦登機及自助行李託運服務，完全免費，讓捷運幫你載行李來機場，省力省時又方便。

中廣記者陳儷方台北報導。