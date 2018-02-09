港股失守三萬點 騰訊(00700-HK)險守400元

外圍股市走勢極度疲弱，拖累大市今日大幅低開772點，其後跌勢一跌擴大至約900點，恆生指數最新報29618點，跌834點；國企指數最新報11983點，跌397點。

股王騰訊控股(00700-HK)表現疲弱，險守400元關口，最新報403.6元，跌4%，其他科技股方面，閱文集團(00772-HK)最新報72.9元，跌4.6%，易鑫集團(02858-HK)最新報5.63元，跌6%，眾安在線(06060-HK)最新報63.85元，跌4.3%。

內銀股今日亦成為投資者沽貨對象，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.8元，跌3.5%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.5元，跌3.3%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.14元，跌3.3%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.16元，跌4.1%。

內險股方面，碧桂園(02007-HK)最新報13.02元，跌7.4%，中國海外(00688-HK)最新報26元，跌4.1%，華潤置地(01109-HK)最新報26.6元，跌5.2%，中國恆大(03333-HK)最新報20.8元，跌7.4%。

銀行股方面，恆生銀行(00011-HK)最新報177元，跌1.5%，東亞銀行(00023-HK)最新報31.85元，無升跌，渣打集團(02888-HK)最新報85.5元，跌1.2%，中銀香港(02388-HK)最新報37元，跌2.9%。

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