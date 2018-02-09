春節出國人多 登機多利用自助報到

春節期間出入國旅客人數開始增加，桃園機場公司預計 2 月 13 號到 16 號、以及 20 號到 25 號期間，是疏運高峰，提醒旅客在出國前，先跟航空公司確認報到時間，以及多利用自助報到、自動通關等設施，以免延誤登機時間。

（李明朝報導）

桃園機場公司表示，今年 2 月 9 號到 28 號加班機，經過民航局核定為 1,090 架次，其中 2 月 11、13、16、20、22、23 號，都超過 690 架次，2 月 16 號大年初一有 712 架次為最多。

有關旅客運量部分，機場公司預計從 13 號到 16 號，以及 20 號到 25 號是疏運高峰，預估較平日運量平均增加 1 萬 0,900 人次，最高峰可能超過 14 萬多運量；今年春節疏運期間，相較去年同期運量，大約成長 9%。

機場公司也提醒旅客，為了避免行程延後，出國前請先和航空公司確認報到時間，也鼓勵旅客多利用自助報到、自動通關等設施，以及多使用在機場捷運 A1 站設置的市區預辦登機、自助行李託運服務省力省時又方便。

出國民眾也要先留意護照有效期限，不足六個月以上請提前辦理換發，每人出入境准許攜帶新臺幣上限 10 萬元、人民幣 2 萬、美金等值外幣 1 萬元，超出需事先申報以免遭海關沒入。(照片機場網站擷取)