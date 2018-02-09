港股ADR指數跌破3萬關 騰訊(00700-HK)跌近400元

美股周四再爆股災！道指尾市急插，並與標普500指數創年內新低，雙雙進入技術性調整區。道指以接近全日最低位，收報23860點，跌1033點，跌幅4.15%，創有史以來第二大單日點數跌勢，並自去年11月以來首次跌穿24000點大關。標指收報2581點，跌100點，跌幅3.75%；納指初步收報6777點，跌274點，跌幅3.9%。港股ADR指數按比例計算，收報29671點，破3萬大關，跌779點，跌幅2.63%。

騰訊(00700-HK)ADR收報401.97元，較港收市跌18.23元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報79.67元，較港收市跌0.83元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.29元，較港收市跌0.86元；港交所(00388-HK)ADR收報261.99元，較港收市跌9.01元。

油股表現向下，中石油(00857-HK)ADR收報5.38元，較港收市跌0.19元；中海油(00883-HK)ADR收報11.11元，較港收市跌0.39元。

中移動(00941-HK)ADR收報76.07元，較港收市跌1.13元；聯通(00762-HK)ADR收報10.47元，較港收市跌0.27元；中電信(00728-HK)ADR收報3.63元，較港收市升0.05元。

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