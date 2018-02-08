產品銷量略減 中石化1月營收月減2%達32.9億元

中石化 (1314-TW) 今 (8) 日公布 1 月合併營收 32.91 億元，月減 2.83%，年增 8.29%，中石化表示，營收較去年 12 月稍減，主要因 1 月初市場需求較淡，CPL 與 AN 銷量較上月略為減少，從產品價格面來看，AN 價格呈現小跌，CPL 價格波動雖大、但 1 月底仍有撐。

展望 2 月，中石化表示，近期適逢農曆年前客戶庫存回補期，原先認為 CPL 價格可能下修，但回補動作使其價格有撐，預期農曆年後市場需求會較為明朗。

展望今年，中石化指出，CPL 今年前 3 季中國將有 70 萬噸至 90 萬噸新產能開出，平均每季就有超過 20 萬噸的新產能加入，可望使價格下修，利差空間變小，將對 CPL 上半年營運造成壓力；AN 由於去年適逢許多國際大廠歲修，且大多集中在同一季，使供給趨緊，而今年雖也有 AN 廠歲修，但時程較為分散，對 AN 後市也保守看待，整體來看，今年本業與業外表現都會較去年保守。

中石化第 3 季稅後純益 6.23 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.27 元；前三季毛利率與營益率雙雙由負轉正，稅後純益 49.40 億元，也較去年同期轉虧為盈，每股純益 2.11 元。

中石化日 K 線圖



