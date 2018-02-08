【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

週四是台股封關前倒數第三個交易日，雖然美股反彈帶動台日港韓股市開盤衝高，但市場上信心不足，再加上農曆年前換現賣壓，使得加權指數終場仍小跌 23.02 點，成交量能急減至 1198.34 億元，外資在現貨市場持續賣超 84.30 億元，外資期貨淨多單減少 2,249 口。

《國際金融市場焦點分析》

美國政府關門危機出現曙光，美國參議院通過了一項為期兩年的預算協議，計劃兩年內增加國防和國內事務支出 3000 億美元，就看眾議院能否通過，然而部分議員可能擔憂此舉將打破國防和國內事務的預算上限，增加巨額的債務，而且參眾兩院都面臨著移民法案的變數，民主黨人士可能要求同時將預算和移民問題達成共識。

《國際商品市場焦點分析》

週三 EIA 數據顯示，上週美國原油庫存上升 190 萬桶至 4.203 億桶，雖然增幅低於市場預估，不過美國原油產量每日突破 1000 萬桶，飆升的產量數據擊潰多方信心，兩油期貨價格均下挫超過 2%；美國可望避免政府再度關門的窘境，美元指數再度走強，金價收盤重挫逾 1%；美國大平原南部旱情可能在持續兩周，小麥價格無懼美元走強，收盤強升逾 3%。

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