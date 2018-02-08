美元貶值 支持中國外匯儲備12連升達3.16萬億美元

美元貶值支持中國外匯儲備12連升! 最新2018年1月份數據顯示，中國外匯儲備環比再增加215.08億美元至31614.57億美元，升幅為0.68%。

國家外匯管理局有關負責人分析，1月中國跨境資金流動和境內外主體交易行為總體平穩。國際金融市場上，主要非美元貨幣匯率升值和資產價格變動等各因素共同作用，外匯儲備規模小幅上升。

翻看1月份美元表現，美元表現持續疲軟，美滙指數跌了3.2%，日圓兌美元升值了3.1%；歐元兌美元亦升值了3.4%。於過去12個月，美匯指數貶值幅度更達11.3%。在此大背景下，1月份中國外匯儲備亦創下了自2016年9月以來最高位。

美元持續貶值，已引來其他國家不滿。歐洲央行管理委員會委員、奧地利央行行長Ewald Nowotny表示，美國財政部故意向美元施加下行壓力，希望讓美元保持低位。兩周前，美國財長姆努欽爆出美元走軟利好美國貿易論，美匯指數創逾三年新低。歐洲央行行長德拉吉早前指出，此番言論有悖於去年美國等IMF成員國有關避免競爭性貨幣貶值的承諾。特朗普要急忙回應，說美元會越來越走強，最終他希望看到強勢美元，美元指數才重返89以上。

往前看，國家外匯管理局官員稱，中國經濟結構調整和優化升級加快進行，經濟基本面有望延續穩中向好態勢。全球經濟同步復蘇，主要央行將逐步收緊貨幣政策。在基本面因素的推動下，中國跨境資本流動和外匯供求將更趨平衡，人民幣匯率雙向浮動的特徵將更加明顯。在國內國際經濟金融形勢的共同作用下，中國外匯儲備規模將保持總體穩定。

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