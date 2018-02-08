騰訊(00700-HK)ADR力撐 油股走軟

美債孳息抽升拖累美股收市倒跌，港股ADR指數按比例計算收報30438點，升114點，升0.38%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報417.49元，較港收市升2.69元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報80.92元，較港收市升0.92元；港交所(00388-HK)ADR收報268.95元，較港收市升1.15元。
內銀股做好內險股則軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.16元，較港收市升0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.83元，較港收市升0.05元；中人壽(02628-HK)ADR收報24.25元，較港收市跌0.1元。
油股表現向下，中石油(00875-HK)ADR收報5.58元，較港收市跌0.08元；中海油(00883-HK)ADR收報11.48元，較港收市跌0.24元。
中移動(00941-HK)ADR收報77.18元，較港收市升0.03元；聯通(00762-HK)ADR收報10.76元，較港收市跌0.14元；中電信(00728-HK)ADR收報3.66元，較港收市升0.01元。
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