滬指跌近2%險守3300點 權重股集體下挫

隔夜外盤股市悉數反彈，四大報集體發聲支持A股，A股周三早盤雙雙大幅高開，但随後股指均快速跳水翻綠，一度跌幅擴大至1.5%以上。午後，上證50指數快速下探，權重股再度走弱，上證指數亦再度下探，跌幅一度超過1.7%，創業板指則持續走強。滬指收報3309.26點，跌1.82%，成交額2953億。深成指收報10246.97點，跌1.26%，成交額2313億。創業板收報1616.40點，漲1.14%，成交額636億。

盤面上看，電子、文化傳媒、次新股、醫療、5G概念等板塊漲幅居前。房地産、保險、銀行、白酒、電信等板塊跌幅居前。房地産板塊今日大幅下挫，板塊跌逾4%，廣宇發展(000537-CN)、保利地産(600048-CN)等5股跌停，華夏幸福(600340-CN)、招商蛇口(001979-CN)等股幾近跌停。銀行板塊也現大幅度回調，平安銀行(000001-CN)跌近8%，招商銀行(600036-CN)、建設銀行(601939-CN)跌逾6%，工商銀行(601398-CN)、農業銀行(601288-CN)等個股亦有大跌。

經過1月份近一個月的連續上漲，大盤已經接近階段性高位，而2月初大盤不斷經過大幅度回調。預計大盤大起大落後，將進入箱體震蕩，為年後行情蓄勢。操作上，建議逢低關注績優股，且不輕易追漲。

此外，數據顯示，2000年以來，春節前五個交易日上漲概率超過88%。考慮到當前滬指僅3300點附近，在一輪急跌之後，今年節前最後一周上漲概率望加大。數據也顯示在春節後5個交易日上漲概率超過77%，但此後A股調整概率加大，特别是節後10日，A股回調概率接近28%。因此，節後5日一般被認為是兌現“紅包”的最佳時機。

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