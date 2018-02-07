阿里影業與STX合拍科幻動作片，《鋼鐵戰士》擁有大中華區各項權益

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，阿里巴巴影業集團 (1060.HK) 週三宣布，其與美國 STX Entertainment 公司宣布達成合作，將共同開發製作一部科幻動作片 --《鋼鐵戰士》，STX 負責這部影片北美地區在內的國際發行，阿里影業則擁有該影片大中華區的各項權益。新聞稿內容提到，STX Entertainment 公司正計畫讓《鋼鐵戰士》在影院發行之外其他渠道的品牌拓展。兩家公司將最大限度地發揮其資源和技術優勢，為電影賦能。STX 公司擁有平台內容製作能力、營銷發行能力和專業知識，結合阿里影業行業領先的大數據宣傳發行能力，以及阿里巴巴集團生態系統下的電商資源和消費者洞察力，共同製作面向中國及全球市場的電影。



STX 公司是美國好萊塢一家新生代電影公司，股東包括一些來自大中華區的投資機構，例如中國私募基金弘毅投資、騰訊 (0700.HK)、電訊盈科等。



台北時間 11：00，阿里影業股價最新報價為 0.98 港幣，漲 3.16%，在此之前，連續兩個交易日挫跌 0.1 港幣或 9.5%，今年迄今跌約 6.7%。











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