港股早後曾升逾800點 騰訊(00700-HK)重上430元

外圍股市紛紛反彈，帶動大市今早大幅高開，大市高開783點後，升勢曾擴大至逾800點，收復31400點，恆生指數最新報31381點，升786點，國企指數最新報13075點，升389點。

昨日大跌逾7%的騰訊控股(00700-HK)今早反彈，最新報431.6元，升5.3%，其他大藍籌股方面，匯豐控股(00005-HK)最新報81.5元，升1.7%，香港交易所(00388-HK)最新報379.4元，升4.7%。

內銀股今日亦普遍回升，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.65元，升4%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.52元，升3.4%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.15元，升3.6%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報87.5元，升3.7%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報25.2元，升2%，中國太平(00966-HK)最新報31.6元，升3.1%。

內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報15.18元，升4.5%，中國海外(00688-HK)最新報29.35元，升3.2%，華潤置地(01109-HK)最新報31.45元，升4.8%，中國恆大(03333-HK)最新報24.3元，升7.7%。

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