國務院：到2020年實現農村居住環境明顯改善

據《新華社》報道，國務院日前印發《農村人居住環境整治叁年行動方案》提出，到2020年實現農村人居環境明顯改善，有基礎、有條件的地區，基本實現農村生活垃圾處置體系全覆蓋，力争實現90%左右的村莊生活垃圾得到治理;通過加大財政投入、發放抵.押補充貸款等方式強化資金支持。

方案提及，資金方面，將建立地方為主、中央補助的政府投入體系，支持地方政府依法合規發行政府債券籌集資金，用于農村人居環境整治。通過發放抵押補充貸款等方式，引導國家開發銀行、中國農業發展銀行等金融機構依法合規提供信貸支持。鼓勵商業銀行擴大貸款投放，支持收益較好、實行市場化運作的農村基礎設施重點項目開展股權和債權融資。

此外，鼓勵各類企業積極參與農村人居環境整治項目，規範推廣政府和社會資本合作(PPP)模式，通過特許經營等方式吸引社會資本參與農村垃圾污水處理項目。引導有條件的地區將農村環境基礎設施建設與特色産業、休閑農業、鄉村旅遊等有機結合。

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