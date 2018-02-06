大市早段曾失守31000點 騰訊(00700-HK)險守420元

外圍受市暴挫，拖累大市今早表現，恆生指數今早低開1216點，其後大市一度失守31000點，最新報31005點，跌1239點，國企指數最新報12841點，跌638點。

內銀股今日表現極度失色，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.57元，跌4.9%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.07元，跌5%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.42元，跌4.9%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.56元，跌4.8%。

內險股亦面臨較大跌幅，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報85.55元，跌4.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報25元，跌4.8%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報39.4，跌3.6%。

科技股方面，股王騰訊控股(00700-HK)最新報420元，跌4.8%，IGG(00799-HK)最新報8.14元，跌5%， 閱文集團(00772-HK)最新報76.65元，跌3.9%，易鑫集團(02858-HK)最新報5.99元，跌3.12%。

內房股今日亦下跌，中國海外(00688-HK)最新報29元，跌6.1%，碧桂園(02007-HK)最新報15.08元，跌7.6%，華潤置地(01109-HK)最新報30.65元，跌4.4%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)