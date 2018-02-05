【港股解碼】站隊騰訊新零售，步步高成騰訊對抗阿里的劍盾？

2017年2月2日傍晚，步步高（002251-CN）公司停牌十幾日後發布了一則《步步高商業連鎖股份有限公司關于與深圳市騰訊計算機系統有限公司簽署《戰略合作框架協議》》的公告。

公告中提到，2018年2月1日，步步高與騰訊在深圳市簽署了《戰略合作框架協議》。公司和騰訊以共同發展“智慧零售”爲願景，一致同意建立長期戰略合作夥伴關系，雙方將在構建新能力、構築“數字化”運營體系、最終營造新生態等領域開展深入合作，實現零售行業的價值鏈重塑。

讀到這段描述，是否會讓人聯想起此前阿裏與高鑫零售間關于新零售業務的合作？沒錯，這次步步高選擇了“深圳”而非“杭州”，但有人不禁會問，步步高不是賣電子産品的麽，怎麽開始“插手”零售業務了？

此“步步高”非彼“步步高”

其實看到這則新聞，相信很多人第一時間不會去關心兩個“小馬哥”之間的“鬥爭”，而是會犯嘀咕，步步高不是賣電子産品的麽？但實際上此“步步高”非彼“步步高”。

實際上，這是兩家公司，而且一點關系沒有。人們耳熟能詳的步步高是大名鼎鼎的段永平麾下，知名手機品牌OPPO和vivo便是其旗下資産。而此次騰訊投資的這個步步高則是一家商業連鎖股份有限公司。這家公司1995年3月創立于湖南湘潭，公司主要涉及零售貿易、電子商務、商業地産、互聯網金融、物流運輸等多個業務領域。

所以爲啥騰訊會選擇這家零售商進行合作呢？不得不說騰訊的眼光還是不錯的。根據步步高官方的數據披露，截至目前，步步高集團已經有592家多業態實體門店，且已遍布湘、贛、川、渝、桂、滇等省市。而據凱度消費者指數提供的市場占有率數據，步步高是目前中國市場上的第九大零售商，步步高2017年前三季度的市場占有率達到1.2%，綜合實力不可小觑。

步步高與騰訊的合作

其實對于步步高與騰訊雙方都在尋求合作，理由很簡單，步步高是急需轉型，騰訊是迫于競爭壓力。

步步高是一家典型的傳統零售商，在此之前也一直專注于線下零售，由于近年來線上購物的盛行對公司的衝擊，目前的步步高業績正逐年下滑。

從公司2014-2016年經營業績便可看出，公司在2016年營業總收入增速出現斷崖式下滑，而淨利潤方面則出現持續三年下滑，轉型對于步步高來說刻不容緩。但作爲一家傳統零售企業，其轉型之路並沒有很順利，公司此前耗費諸多人力物力可謂傾盡全力打造的線上平台雲猴全球購網在2017年末關閉，流量的缺失，競爭的失利迫使步步高尋求外部力量合作。

而此時的騰訊也在尋找合作對象。此前阿裏在新零售領域一路攻城略地，拿下三江購物、新華都等新零售標的，騰訊正需要尋找一家體量相當的合作方，而步步高在此次停牌前市值約爲164億元人民幣，公司又是國內第九大零售商，體量實力兼備，實在是不可多得的合作夥伴。于是兩家就簽合同了。

此次與步步高簽署戰略協議對于騰訊而言戰略意義重大。首先它完成了騰訊在新零售下階段的戰略部署。從步步高的業務輻射範圍可見，步步高分布于湘、贛、川、渝、桂、滇等省市，這些都是阿里系存在感較爲薄弱的地方，遠沒有東部地區給騰訊的威脅大，足以讓騰訊新零售穩步發展。目前騰訊在新零售的部署大致是入股永輝超市，在福建等阿里的浙江大本營旁邊插下一把利刃，然後轉戰西南，通過入股步步高輻射西川穩步發展，最終達到“定西川以分天下”的新零售戰略部署，與東部阿里系零售業劃界相望。至于以後鹿死誰手就看雙方發展態勢如何了。

作者：聶一洲

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