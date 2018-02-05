淘寶騰訊春節大方撒錢 將累計派12億紅包及40億卡券

淘寶宣布與2018年中央電視台《春節聯歡晚會》達成獨家互動合作，在春節期間，將發放總額超過10個億的現金紅包，其中，除夕夜當天，更將推出6億春晚紅包及獎品在央視春晚播放期間回饋收視觀衆。

而在此之前，淘寶已經宣布，整個春節期間(2月11日-15日)更將發放總值超過10個億的現金紅包。據悉該活動將從2月11日開始推出，活動期間，淘寶將每天發放總值1個億的現金紅包，央視春晚直播當天(2月15日)，淘寶將與春晚實現跨屏互動，發放價值超過6個億的春晚紅包和獎品等待用戶領取。

據悉，活動期間，消費者隻需打開手機淘寶，即可獲得3個待開紅包，按照相應提示分享給其他用戶打開後，分享者和被邀請者都有機會獲得現金紅包。

央視春晚播出期間，節目將設四輪互動環節穿插整個晚會， 當晚，根據主持人口播指令進入手機淘寶，即可獲得新春福袋。新春福袋裡不僅有現金紅包還有商品1元購特權資格，獎品涵蓋家居數碼家電和飾品等衆多禮品。而在此過程中，如果按照信息提示操作，綁定了淘寶親情賬号，一人中獎，所綁定的家人也會一起中獎，從而實現獎品的成倍增加。

與此同時，騰訊QQ就公布2018年春節「走運紅包」兩大新玩法，活動期間將會派發2億現金紅包和40億卡券，紅包大戰好戲即將登場。

QQ春節「走運紅包」將于除夕當天晚上7時開始，之後年初一到初叁亦可參與。用戶每走100步，就能獲得一個抽紅包機會，每天最多可以換100次抽紅包機會。

QQ指，科技應該讓人真正回歸到自己的生活。希望「走」這個動作，能增添一點動力，讓人們更多地走出家門、陪陪父母、拜訪親友，看看美麗家鄉的變化，體會生活的樂趣。

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