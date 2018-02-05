甘肅：2018年推進停止生産32.5等級水泥等工作

日前，甘肅省建材行業協會三屆二次理事會議在蘭州召開。2017年甘肅全省建材行業預計實現利潤約40億元以上，同比約增長215%。

據中國建材報2月5日消息，會議就2018年的主要工作進行了安排部署。一是繼續配合甘肅省工信委、省發改委等相關政府部門及中國建材聯合會、中國水泥協會做好甘肅省建材行業産業結構調整、淘汰落後、去産能等工作，推進停止生産32.5等級水泥等工作。按照甘肅省工信委、省環保廳的要求，繼續做好水泥企業冬季和夏季錯峰生産及督查檢查工作。二是繼續加強行業自律工作。三是抓好行業技術創新工作。四是與大企業協商，探索嘗試建立過剩産能市場退出機制。五是按照中國建材聯合會提出的建材行業指導意見，積極推進水泥、玻璃、建築衛生陶瓷、非金屬礦、混凝土與水泥制品、石材、牆體材料等行業打好“三個攻堅戰”。六是做好行業經濟運行的數據統計、監測分析和綜合協調工作。七是繼續加強信息服務和宣傳工作。八是繼續加強協會自身建設。九是加強協會黨的建設。

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