【異動股】钛白粉概念股漲幅居前 龍蟒佰利(002601-CN)漲超3%

午後，钛白粉概念股漲幅居前，截止發稿，龍蟒佰利(002601-CN)漲3.73%報19.17元，東華科技(002140-CN)漲1.57%報8.39元，金浦钛業(000545-CN)漲1.54%報4.62元，中核钛白(002145-CN)漲1.32%報5.37元，安納達(002136-CN)漲1.15%報14.93元。

據中證網報道，進入1月以來，钛白粉企業開啓漲價模式。以攀枝花钛海科技為首，包括廣西平桂飛碟、廣西順風钛業、潛江方圓钛白、雲南大互通、山東金海钛業、靜洋钛白等多家公司宣布提價。尤其是1月份最後兩天，4家钛業公司密集提價，實屬罕見。業内人士表示，國外需求旺盛，是此次钛白粉漲價的主要原因，業界的一個共識是，钛白粉直到今年5月份都會有比較好的行情。

有些企業面對提價依然相當謹慎。中核钛白明确表示，公司尚無提價意願，但仍然看好钛白粉上半年行情。已經提價的龍蟒佰利稱，面對提價公司會考慮各種因素，由專門的價格委員會讨論、評估再作出最後決定。

此外，根據海關總署提供統計數據，2017年12月中國钛白粉進口量為14645.496噸，同比下降31.12%，環比減少11.7%，2017年全年進口钛白粉總量214979.17噸，同比增長13.6%;2017年12月中國钛白粉出口88145.286噸，同比增長42.16%，環比增長15.46%，2017年全年總共出口钛白粉830916.9噸，同比增長15.33%。

2月1日钛白粉商品指數為80.89，較2015年12月29日最低點51.68點上漲了56.52%。

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