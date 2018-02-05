【復牌】金衛醫療(00801)13.86億購中國臍帶血庫業務

金衛醫療(00801-HK)公告稱，2018年1月31日，間接全資附屬公司金衛醫療科技(上海)有限公司擬最多11.27億元人民幣收購賣方橫琴隆璽貳號投資中心(有限合夥)出售的LP權益(賣方向合夥企業出資(即初始投資)，連同於合夥企業之相關合夥權益，以及初始投資所附有於合夥企業之權力、權利及權益)。收購達成後，將盡最大努力促使合夥企業所有合夥人同意公司自完成日期起計60日內成為合夥企業之普通合夥人及獲委任為合夥企業之基金管理人。

合夥企業為南京盈鵬蕙康醫療産業投資合夥企業是在中國成立有限合夥，其主要業務為醫療及保健業務投資。

於本公告日期及緊隨CCBC出售事項完成後，合夥企業實益擁有78,874,106股CCBC股份，相當於CCBC所有已發行及在外流通股本約65.4%。CCBC主要業務是提供臍帶血收集、檢測、造血幹細胞處理及幹細胞儲存服務。

同時，該公司、南京盈鵬資產管理、上海國泰君安好景投資管理及橫琴隆璽貳號投資中心達成框架性協議。據此，若公司與上海國泰君安好景投資管理進一步訂立具法律約束力的協議，公司欲成為該合夥企業的普通合夥人及基金管理人之一。

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