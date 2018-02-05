【港股早評】大幅低開已屬預期 32000點未必可守

今日港股表現如何？相信無需要作出太多爭論，今日大市肯定低開，低收，差別在於今日最終跌勢如何。500點？或是1000點。若大市下跌1000點，是否代表股災重臨，牛市告終？牛市是否告終，目前難作評論。當然筆者一向不認同大市處於牛市，而是熊市大型反彈。既然各界也認為現時大市正處於牛市，唯有順勢而說。但是股災重臨，就肯定不是。目前大市處於32000點以上，下跌千點跌幅亦只有3%左右，現階段正考驗投資者信心及膽色。有分析員認為今日32000點會面臨考驗，惟認為部份跌勢已在上周五反應，所以建議投資者在32000點附近先買第一注。

32000點此關口是牢固不破？不是，已有不少分市場人士指出，從牛熊證分布及外圍市況影響，32000點應會失守。若此心理關口將會失守，還建議投資者在此水平附近入市，不就是令到投資者損手？且慢。若大市在31800點附近喘定，與32000點相距不足1%，理論上損失有限，而在32000點附近入貨者，相信不會只求獲利1%左右便離場，所以先低撈，再守一會，其後待機而行，應是一套較合適策略。目前市況亦考驗投資者耐性，若非有耐性者，不建議採取任何行動。

當然亦有其他市場人士建議應待個別股份重拾升勢才跟進。這策略亦屬合理。始終不論是股票或是物業，趨勢均是價格愈高愈要追貨，這反映出市場人士信心。若非擁有較鬆動資金，實不宜坐貨太耐，資金被套牢等同於失去了靈活性，所以要量力而為。

今日又有哪些股份可以留意？公用股等具防守性股份是否可以力追？若為短暫跌市，無需急於將資金轉流入公用股，同時債息上升亦不利公用股表現。若預期一個中型跌市，反而是一個不俗的考慮，無疑債息上市不利公用股，可是在一個中型跌市，買入公用股既有股息可收，同時會有更多資金泊入避風港，反而是投資者的機會。若是一個大型跌市，則不建議投資者考慮公用股，因為到了這個時刻，大部份投資者將會盡可能沽清手上股票，以增加流動資金，公用股屆時肯定會成為捱沽對象。所以是否決定要將資金轉入公用股，請分析目前是一個怎樣的跌市。

若是撈底，又應該是先撈哪些股份？相信不少投資者會考慮騰訊控股(00700-HK)﹑中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股及香港交易所(00388-HK)等熱門股。但是投資者又是否如此容易買入相關股份呢？既然如此何不多留意較落後的工業股，至少股息回報不會令心感到太失望。

2018年2月5日上午8時58分

文﹕張偉倫

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